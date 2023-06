Co dalej z Wisłą Kraków? Wnioski po zakończonym sezonie „Białej Gwiazdy” w I lidze Bartosz Karcz

Porażką zakończył się do Wisły Kraków sezon 2022/2023. Główny cel, jakim był awans do ekstraklasy nie został osiągnięty. To był bardzo trudny sezon dla klubu. Był znaczony przebudową drużyny po spadku z ekstraklasy, wojnami na górze, zmianami właścicielskimi i kolejną przebudową zespołu, który wywalczył awans do baraży. Przegrał je jednak z kretesem i w bardzo mocno rozczarowującym stylu. Porażka 1:4 z Puszczą Niepołomice w półfinale baraży to na pewno nie było to, czego spodziewali się na starcie rozgrywek kibice „Białej Gwiazdy”. Nie wszystkie wnioski po sezonie są jednak w odcieniu całkiem pesymistycznym. Ocena tego, co działo się w Wiśle Kraków od spadku w 2022 roku do końca rozgrywek naszym zdaniem powinna być chłodna, ale przede wszystkim sprawiedliwa. Wiślacki świat - tak jak życie - nie jest czarno-biały. My staramy się przedstawić nasze wnioski w sposób jak najbardziej obiektywny dla wszystkich uczestników wydarzeń ostatniego roku.