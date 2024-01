Co dalej z nową stacją na Nosalu? Zakopane deklaruje wsparcie dla TPN w tej inwestycji

Z uwagi na fakt, że Nosal leży w granicach TPN i Natura 2000, zgodę na inwestycję musiała wydał Rada Naukowa TPN. I zgodziła się pod warunkiem, że kontrolę nad przedsięwzięciem będzie miał park, co ma być gwarancją ochrony przyrody. De facto oznacza to, że TPN stał się inwestorem nowej stacji.

Stacja narciarska na Nosalu ma być nową inwestycją, która wzbogaci narciarską ofertę Zakopanego. Docelowo ma ona być dedykowana polskiej kadrze w narciarstwie alpejskim. Dopuszczona jednak będzie tam także funkcja rekreacyjna – dla amatorów. Nowa stacja projektowana jest na zboczach Nosala – w miejscu, gdzie dawniej funkcjonowała trasa narciarska i stoi także stary, nieużywany od lat wyciąg krzesełkowy (został zbudowany w 1967 roku). W planach była budowa nowego wyciągu krzesełkowego, systemu sztucznego śnieżenia trasy, systemu oświetlenia, a także wytyczenie dodatkowej trasy – na wschód od obecnej. By to zrobić, konieczne będzie wycięcie ponad hektara lasu.

Jednak kilka tygodni temu okazało się – o czym jako pierwsza poinformowała „Gazeta Krakowska” – że Ministerstwo Sportu i Turystyki odrzuciło wniosek parku o dofinansowanie w kwocie ok. 30 mln zł. Powodem były braki formalne we wniosku – m.in. brak formalnej zgody na dysponowanie do celów budowlanych części działek, na których ma powstać nowa stacja.

Inwestycja była przygotowywana od kilku lat. Najpierw miasto Zakopane przygotowało plan zagospodarowania przestrzennego dla Nosala, który dopuszcza taką inwestycję. Następnie na zlecenie TPN powstał raport oddziaływania na środowisko, który pozytywnie zaopiniowały inne instytucje – w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Urząd Miasta pod koniec 2023 roku wydał decyzję środowiskową nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. TPN z kolei złożył wnioski o dofinansowanie budowy. Szacowany koszt bowiem to ok. 58 mln zł. Środki miały pochodzić z budżetu państwa - z różnych programów.

Taka decyzja TPN o wstrzymaniu prac nad nową stacją narciarską na Nosalu wywołała konsternację w mieście. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego, nie kryje zdziwienia. - Ja bym jednak apelował o to, by park wystąpił o dofinansowanie tej inwestycji. Nie można marnować tylu lat pracy różnych środowisk. Myślę, że takie stanowisko parku martwi nie tylko urząd miasta, ale i wiele innych środowisk. Nad tym projektem pracowała Rada Naukowa Parku, inni samorządowcy, czy środowisko sportowców – mówi burmistrz.

Burmistrz Zakopanego dodaje, że jest otwarty na wsparcie TPN przy tej inwestycji – byle by tylko projekt ten nie został odłożony na półkę. - Mogę zadeklarować, że będziemy wspierać działania inwestora – mówi Dorula. I dodaje, że jest nawet taka możliwość, by miasto zaangażowało się w projekt, jako współinwestor, np. poprzez miejską spółkę Polskie Tatry (należą do niej ośrodki pensjonatowe i Termy Zakopiańskie). Na to jednak wcześniej musiałaby się zgodzić rada miasta Zakopanego.