CNN pomaga Krakowowi odzyskać turystów. W tle Ukraina

Zdaniem amerykańskiego serwisu informacyjnego, pobyt w Polsce to nie tylko atrakcyjne wakacje, ale i gest solidarności z krajem, który wspiera Ukrainę. To także okazja do wzmocnienia turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej, która w związku z wojną nierzadko boryka się z trudnościami.

Ilu turystów odwiedziło ostatnio stolicę Małopolski?

Zgodnie z wynikami badań, które obejmują okres od stycznia do końca lipca 2022 r. szacuje się, że krajowy ruch turystyczny wrócił już do poziomu sprzed pandemii i osiągnął wzrost w wysokości 106% w stosunku do roku 2019 r. Jeśli chodzi o podróże turystów zagranicznych, ruch turystyczny osiągnął poziom 60 proc. w stosunku do wyników z 2019 r. Tylko w czerwcu z usług krakowskiego lotniska skorzystało blisko 720 tys. pasażerów, to o 255 proc. więcej w stosunku do czerwca 2021 roku.