Cmentarz Grębałów. Wielorazowe znicze można tu kupić za mniej niż 10 zł, ale z dojazdem będzie kłopot

1 listopada na na cmentarz Grębałów - jedną z największych krakowskich nekropolii - lepiej wybrać się tramwajem, autobus i samochód na pewno staną w korku - powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Za to nie trzeba wozić ze sobą kupionych taniej zniczy, ceny tych pod cmentarzem Grębałów nie zwalają z nóg: wielorazowe znicze szklane można tu kupić za kilka złotych. Te duże są odpowiednio droższe. Grębałowski cmentarz ma tez swoją zniczodzielnię - specjalny regał, na którym można pozostawić zużyte ale niezniszczone znicze, które można uzupełnić wkładem. Można je też za darmo stąd zabrać.

– W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost ilości odpadów wywożonych z krakowskich nekropolii. To głównie wypalone znicze, sztuczne kwiaty czy inne ozdoby. Odpady te bardzo szybko zapełniają cmentarne kontenery, dlatego apeluję, by korzystać np. ze zniczodzielni, których liczba z każdym rokiem w Krakowie się zwiększa – zaapelował wiceprezydent Andrzej Kulig. - Tak jak w poprzednich latach zachęcam wszystkich do skromniejszego dekorowania grobów. To pamięć o zmarłych, wspomnienie i nasza obecność na nekropoliach w tych dniach jest najważniejsza.

Wybierając znicze, warto też zwrócić uwagę, by były wykonane ze szkła. Te niewielkie wielorazowe przed cmentarzem Grębałowskim można kupić za mniej niż 10 zł, duże to koszt ok. 50 zł. Chryzantemy w doniczkach - w zależności od rozmiaru i wielkości kwiatów - to wydatek rzędu 25-100 zł. Mniejsze stroiki można kupić za kilkanaście zł, ale są i takie za kilkaset zł.

Jak dojechać na Grębałów 1 listopada? Aby dojechać na Grębałów najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej - tramwajem jazda przebiegnie najszybciej. MPK - jak co roku - apeluje, by tego dnia skorzystać z komunikacji. Do krakowskich cmentarzy w dniu 1 listopada będzie dojeżdżać 9 specjalnych linii tramwajowych i 24 specjalne linie autobusowe. Wzmocnienia kursów zostały zaplanowane także w dnach od 26 do 31 października oraz 2 i 3 listopada. Numery linii specjalnych będą się zaczynać od cyfry 8.

