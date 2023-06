City Helpers po raz trzeci wyjdą na ulice Krakowa. Po raz pierwszy również po północy

Zabytkowe centrum tętni życiem niemal przez całą dobę, dlatego tak ważne jest dbanie o wzajemny komfort jego użytkowników. Odpowiedzią jest miejska inicjatywa #RespectKraków, zainicjowana w 2019 r., kiedy ruch turystyczny osiągnął największe do tej pory rozmiary. W ramach #RespectKraków realizowany jest miejski projekt City Helpers (Miejscy Pomocnicy). Zadaniem miejskich pomocników jest wychwytywanie niewłaściwych zachowań w zabytkowym centrum miasta oraz na Kazimierzu, a także udzielanie informacji i promowanie lokalnych wydarzeń oraz instytucji kultury.

W tym roku odbywa się III edycja projektu. Jak zaznaczył radny Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I, to właśnie mieszkańcy tej dzielnicy najbardziej liczą na pomoc city helpersów.

- Nie ma co ukrywać, że patrzymy z dużą nadzieją na ten projekt, bo oczywiście my zapraszamy turystów w każdej ilości, by odwiedzali nasze miasto, by zwiedzali i dobrze się bawili, ale chcemy też im przypomnieć, że są tutaj gośćmi i czasami mogliby zachowywać się trochę ciszej, by nie przeszkadzać mieszkańcom. Tym bardziej cieszą modyfikacje jakie poczyniono w projekcie przez ostatnie lata - mówił Daros.