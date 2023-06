Ciężarówki wjeżdżające do Krakowa ul. Igołomską mogą zostać zważone. Powstały nowe punkty do kontroli wagi

Pierwsze kroki w zakresie zwiększenia kontroli cięższych pojazdów przejeżdżających przez Kraków, miasto podjęło w 2016 r. Otwarto wtedy pierwszy punkt pomiarowy przy ul. Księcia Józefa. Teraz czas na kolejne, zostały one zlokalizowane przy ul. Igołomskiej.

– Lokalizacja odpowiednio wyprofilowanych placów w tym miejscu nie jest przypadkowa. Ul. Igołomska to jedna z arterii, którą do miasta wjeżdżają pojazdy dostawcze i ciężarowe. Kontrola jest ważna, ponieważ przejazd przez miasto pojazdów z większą niż dopuszczalną ładownością negatywnie wpływa na nawierzchnie ulic, co w dalszej perspektywie kwalifikuje je do remontu – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.