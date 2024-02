Cieplutko to można wracać do rozkopywania Krakowa. Fala remontów i zmian w ruchu nadchodzi

Prace na ulicach Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina

Inwestycja zakłada budowę chodnika i drogi dla rowerów na fragmencie ul. Mierzeja Wiślana (na odcinku ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Lipską, po zachodniej stronie ulicy). Wybudowany zostanie kanał technologiczny, przebudowana sieć elektroenergetyczna, powstanie oświetlenie uliczne. Ułożona zostanie nowa nawierzchni jezdni. Na ul. Obrońców Modlina przebudowana zostanie nawierzchnia, wymienione krawężniki, powstanie nowy peron przystankowy (na wysokości zajezdni autobusowej, w kierunku ul. Mierzeja Wiślana).

Powstanie chodnik na ul. Półłanki

Zadanie obejmuje budowę jednostronnego chodnika (po stronie zachodniej) wraz z wykonaniem odwodnienia, oświetlenia, ewentualną niezbędną przebudową infrastruktury technicznej i drogowej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Inwestycja realizowana będzie na odcinku od ul. Christo Botewa do posesji nr 33G (na długości ok. 240 m).

W pierwszej kolejności realizowana będzie budowa chodnika. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną w poniedziałek, 5 lutego:

jednostronne zawężenie jezdni (po zachodniej stronie ulicy),

ograniczenie prędkości do 30 km/h (obowiązujące na odcinku prowadzonych prac),

przejście pieszych drugą stroną ulicy.

Prace w tym zakresie potrwają ok. miesiąc.

W następnej kolejności wykonawca przystąpi do robót sieciowych – tym razem w jezdni. Wówczas wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (od. ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Tadeusza Śliwiaka). Objazd do ul. Półłanki ulicami: Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i T. Ptaszyckiego.

O terminie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przewidywany termin zakończenia zadania to maj 2024 r.