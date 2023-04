Chcą dodać dzieciom skrzydeł. Rusza III edycja bezpłatnego Ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje

Aby wziąć udział w bezpłatnym programie Świadomość Procentuje, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na https://swiadomoscprocentuje.pl/zapisy-2023/. Do programu można zapisać się jako rodzic lub nauczyciel, dodając swoje dzieci lub uczniów, a także zgłosić całą placówkę szkolną. Zapisy trwają do 31 maja. O co konkretnie chodzi? Przeczytajcie poniżej.

"Czy pamiętasz jeszcze czasy, gdy byłeś dzieckiem lub nastolatkiem wkraczającym w dorosłość? Czy towarzyszyła Ci wtedy wiara w siebie i swoje możliwości? Czy miałeś odwagę do bycia sobą i sięgałeś po swoje marzenia? Jeśli tak – to doskonale! Jeśli nie – jak sądzisz, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś otrzymał tak silny fundament już na starcie? Być może próbując odpowiedzieć na te pytania, pomyślałeś „to były zupełnie inne czasy” lub „byliśmy inni niż współczesne dzieci”. Prawda jednak jest taka, że dzieciństwo jest kluczowym okresem rozwoju dla budowania fundamentów zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości, czy wiary w swoje możliwości. A teraz zastanów się, czy wiesz jakie cechy powinni rozwijać w sobie młodzi ludzie, by w przyszłości stać się pewnym siebie, odważnym, zaradnym i podążającym za swoimi marzeniami dorosłym? I Jak być dla nich wsparciem w kształtowaniu tej szczęśliwej przyszłości? Odpowiedzią na te pytania jest III edycja bezpłatnego Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Świadomość Procentuje!" - piszą organiatorzy.

I dodają: "Program Świadomość Procentuje to #WięcejNiżLekcja. To szansa, by dać dzieciom korzenie – czyli wartości, które pielęgnowane mogą rozkwitnąć w przyszłości dzieci i skrzydła – czyli wiarę w siebie i swoje możliwość oraz świadomość, że dzieci mogą znacznie więcej niż im się wydaje. To aż 10 tygodni bezpłatnych warsztatów z zakresu wsparcia profilaktyki szeroko rozumianych problemów społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz wiedza i narzędzia od topowych trenerów mentalnych – Michała Zawadki, Marzeny Jankowskiej, Moniki Kluzy, Joanny Gdaniec i gościa z Francji André Sterna". W warsztatach może wziąć udział każdy, bowiem program skierowany jest zarówno do grupy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także rodziców i nauczycieli. Zajęcia dostosowane są zarówno do grupy wiekowej, jak i aktualnych potrzeb. W ramach programu uczestnicy będą mieli dostęp do specjalnie opracowanych warsztatów online oraz materiałów szkoleniowych, dzięki którym wiedzę, którą otrzymają podczas programu, będą mogli utrwalać i stale przypominać w praktyczny sposób.

"Jestem przekonana, że w każdym dziecku, w każdej jednostce ukryty jest potężny potencjał talentów i wartości, który tylko czeka na to aby je odkryć. Jednak nikt tego za nas nie zrobi, musimy odkryć to sami. To wyjątkowość tego programu, który dla każdej z grup wiekowej stwarza przestrzeń i możliwość do własnego i indywidualnego rozwoju" - Paulina Janusz, Dyrektor Fundacji World Healthy Living Foundation. To już trzecia odsłona programu Świadomość Procentuje. I edycja programu zgromadziła 120 szkół, II edycja 200 placówek szkolnych. A w nich tysiące dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, w których zasialiśmy ziarno świadomości.

