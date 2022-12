CBA uderzyło w mafię lekową. Sprawa dotyczy również Małopolski

Zatrzymane osoby związane były z podmiotami gospodarczymi, które prowadziły zarówno hurtownie farmaceutyczne jak i ogólnodostępne apteki, przy czym pełniły one w rozbitej grupie przestępczej różne z góry ustalone role. Jedna o osób była właścicielem spółki zarejestrowanej w Czechach, poprzez którą eksportowano nielegalnie skupione z terenu Polski leki, kolejny z zatrzymanych to właściciel sieci aptek współpracujących z grupą, z których w ramach przestępczego procederu sprzedano leki o wartości ok. 3,5 mln złotych. Ostatnia z zatrzymanych osób udzielała pomocy w przejmowaniu podmiotów gospodarczych, które następnie były wykorzystywane przez grupę w przestępczym procederze.