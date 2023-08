Byli piłkarze Wisły Kraków wielkimi pechowcami walki o Ligę Mistrzów w barwach Rakowa Częstochowa

Ponieważ to przedsionek Champions League, przed pierwszym gwizdkiem rozbrzmiał hymn najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Do końca nie było pewności, czy w wyjściowym składzie Rakowa wybiegnie Goran Arsenić. Były stoper Wisły Kraków ostatnio zmagał się z kontuzją i nie wziął udziału w poniedziałkowym, oficjalnym treningu przed wtorkowymi zawodami.

I rzeczywiście. Chorwat wprawdzie znalazł się w kadrze meczowej, lecz usiadł na ławce rezerwowych i pozostał na niej przez całe spotkanie.

Arsenić został zakontraktowany przez Raków 24 lutego 2021 roku, w ostatnim dniu zimowego okna transferowego. 26-letni Chorwat, wychowanek NK Osijek, wcześniej rozegrał w polskiej ekstraklasie 88 meczów, przede wszystkim w barwach Wisły, do której zawitał w lipcu 2017 roku. Grał w niej przez półtora roku, po czym przeniósł się do Jagiellonii. W Białymstoku spędził kolejne półtora roku, by zostać wypożyczonym do Rijeki. Wrócił do Polski, ale już nie do macierzystego klubu, bo natychmiast został przekazany do Rakowa. Początkowo na wypożyczenie, które w lipcu 2021 roku zostało zamienione na transfer definitywny.