Budowane Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych rozwiąże problem jednorazowych torebek foliowych

Prezydent Krakowa zwrócił uwagę na to, że przez ostatnie lata zmienił się sposób patrzenia na odpady.

- Przestaliśmy myśleć już o odpadach jako o śmieciach, z którymi nie wiadomo co zrobić. Dziś trzeba je traktować inaczej. Dziś śmieci nadają się do zamiany na energię i dania im drugiego życia. W tej chwili musimy stawiać na recykling w całości. Sądzę, ze będziemy z tymi śmieciami robić wszystko co najlepsze - mówił Jacek Majchrowski.