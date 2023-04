Budowa S7, odcinek Widoma - Kraków. Zamknięcie ul. Centralnej w Pielgrzymowicach

Linia autobusowa nr 270 będzie kończyła kurs na tymczasowym przystanku w Pielgrzymowicach przygotowanym za przystankiem Wiktorowice Granica, a przed zamknięciem ul. Centralnej.

Piesi będą mogli korzystać z przejścia wyznaczonego wzdłuż zamkniętego odcinka ul. Centralnej.

Zamknięcie ul. Centralnej w Pielgrzymowicach potrwa około miesiąca. W tym czasie będą prowadzone prace związane ze wzmocnieniem gruntu.

Z kolei w czwartek (20 kwietnia) ok. 9:00, również z powodu budowy S7, ul. Wąwozowa zostanie zamknięta dla samochodów na odcinku od ul. Łowińskiego do Grodzkiego Urzędu Pracy. Piesi będą mieli nadal do dyspozycji przejście z ul. Łowińskiego do urzędu. Samochody będą mogły korzystać z objazdu ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowską, ul. Wańkowicza i ul. PCK. Zamknięcie fragmentu ul. Wąwozowej jest konieczne, żeby przeprowadzić dalsze prace związane z budową wiaduktu tramwajowego, który będzie przebiegał nad drogą ekspresową. Taka organizacja ruchu potrwa do listopada 2023.