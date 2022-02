Budowa S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów. Tak postępują prace na 19-kilometrowym odcinku ekspresówki [ZDJĘCIA LOTNICZE]

S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, w tym powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Wybudowany zostanie system odwodnienia drogowego składający się z kanalizacji, podczyszczalni i 22 zbiorników retencyjno-infiltrujących.

W 2010 r. oddany został do ruchu pierwszy odcinek S7 od węzła A4 Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz. Był to jednocześnie początek tzw. wschodniej obwodnicy miasta. Siedem lat później oddany został do użytku odcinek od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta, z 700-metrowym mostem na Wiśle. Na północ od Krakowa pierwszym oddanym do ruchu fragmentem trasy w październiku 2021 r. był ponad 13 km odcinek pomiędzy węzłami Szczepanowice i Widoma.