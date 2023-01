Budowa przy Bulwarowej w Krakowie. To są domy jednorodzinne? To jakiś żart

Obecnie powstaje tam dwa bloki, których konstrukcja, a przede wszystkim układ balkonu daje sporo do myślenia. Balkony są tak blisko siebie, że mieszkańcy będą mogli pożyczać sobie cukier przez barierkę nie wychodząc z mieszkania, albo będą widziały tylko ścianę w odległości ok. 2 metrów, która odgrodzi każdy balkon. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądać.

Przykładów takich absurdów budowlanych w Krakowie mamy sporo: