Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki. Prokuratura Okręgowa przejmuje śledztwo w sprawie darowizny od informatyka z Londynu

Śledztwo w sprawie Centrum Muzyki. Póki co bez zarzutów

Przypomnijmy: darowizna w kwocie 10 mln zł pochodziła od tajemniczego informatyka z Londynu, którego tożsamości gmina do dziś nie ujawniła. Mężczyzna przelał pieniądze na konto urzędu miasta. Darczyńca chciał, by z przekazanych funduszy została sfinansowana budowa Krakowskiego Centrum Muzyki. Za realizację inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, czyli gminna spółka. ARMK informowała, że darowizna została przekazana jej przez gminę w formie aportu, a później przeznaczona na realizację umowy z firmą NDI, dotyczącą budowy parkingu, który powstaje przy KCM.

Miasto zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. - Kwestia darczyńcy, darowizny oraz formalnego przyjęcia darowanych środków do budżetu Krakowa została przez miasto obsłużona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach wszczętego śledztwa prokuratura występowała dwukrotnie do urzędu z prośbą o informacje związane z tymi kwestiami - merytoryczne służby UMK przygotowały i przesłały do prokuratury stanowisko i wnioskowane dane - twierdzą krakowscy urzędnicy.