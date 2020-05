Branża turystyczna straci w Małopolsce dużo więcej niż w innych regionach. Bo sezon trwa u nas cały rok i zarabialiśmy dużo na cudzoziemcach

Wedle autorów raportu, przyjazdy turystów zagranicznych do Polski generują większe przychody dla branży turystycznej niż podróże krajowe rezydentów. Turyści zagraniczni, którzy przyjechali do Polski w 2018 r., wydali 34,5 mld zł, co daje średnio 1759 zł na jednego turystę; Polacy w związku z podróżami krajowymi wydali 27,7 mld zł, co daje 996 zł na turystę. Tymczasem nasz region, a zwłaszcza Kraków, od lat opierał rozwój turystyki na masowym napływie cudzoziemców zainteresowanych walorami regionu i jego stolicy, jak i tych, którzy przyjeżdżali do nas z przyczyn biznesowych, targowych, kongresowych, kulturalnych.

- W zeszłym roku co czwarty turysta przyjeżdżający z zagranicy do Polski odwiedzał Małopolskę. Aż 44 proc. wzrostu w turystyce międzynarodowej Polska zawdzięczała naszemu województwu, a 56 proc. wszystkim pozostałym razem wziętym! To zjawisko było ściśle powiązane z rozkwitem lotniska w Balicach, które obsłużyło ponad 8 mln podróżnych. Zatrzymanie ruchu międzynarodowego będzie dla nas potężnym ciosem – przyznaje Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.