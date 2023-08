Bójka z użyciem noża na stacji benzynowej w Słomnikach. Zatrzymano trzy osoby, w tym rannego

- We wskazane miejsce natychmiast został wysłany patrol policyjny oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy medycznej rannemu mężczyźnie. Pozostali uczestniczy bójki uciekli przed przyjazdem służb. 29-letni obywatel Gruzji, został przetransportowany do szpitala i tam zaopatrzony medycznie. Na szczęście doznał jedynie powierzchownych obrażeń. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji ustalili, że brał on udział w bójce z dwoma swoimi rodakami - informuje mł. asp. Bartosz Izdebski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak ustalili policjanci, jeden z uczestników bójki miał odjechać pojazdem z miejsca zdarzenia, kolejny uciekł pieszo w nieustalonym kierunku. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania. Na miejsce zostały skierowane dodatkowe siły policyjne z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, których wspierali koledzy z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

- W wyniku ustaleń i przeprowadzonych działań, już po krótkim czasie policjanci zatrzymali pozostałych uczestników bójki. Do zatrzymanych, w wieku: 28 i 35 lat, dołączył również jako zatrzymany, 29-letni mężczyzna, który odniósł obrażenia - dodaje policjant z komendy wojewódzkiej.

Następnego dnia, po zatrzymaniu i zabezpieczeniu materiału dowodowego: 28-latek usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, natomiast dwa pozostali 35-latek i 29-latek udziału w bójce, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Wszyscy uczestnicy bójki przyznali się do przedstawionych zarzutów i zwrócili się o możliwość poddania się dobrowolnie karze na co wyraziła zgodę prokuratura.