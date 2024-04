Błonia Mogilskie w Krakowie z nowoczesnym kompleksem rekreacyjnym. Inwestycja kosztowała ponad 12 mln zł

Część sportowa kompleksu składa się: z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą (o powierzchni 62 na 33 m), kortu do tenisa ziemnego, ze sztuczną nawierzchnią (32 na 17 m), boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki (32 na 19 m). Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony piłkochwytami. Są tam także plac zabaw, plenerowe siłownia i stoły do gry w ping-ponga, urządzenia street workout.