Blisko pół tysiąca krakowian nie chce organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Podczas zbierania podpisów odbyła wiele rozmów z mieszkańcami. - Przyznam, że wielu z nich nawet nie słyszało o Igrzyskach Europejskich, wielu było przekonanych, że przecież już raz przeciw takiej imprezie głosowało w referendum. Wszyscy zgadzali się, że organizacja takiego wydarzenia jest niepoważna. Brak informacji co do kosztów, które poniesie Kraków, mała prestiżowość wydarzenia, nieprzejrzyste negocjacje, brak gwarancji rządowych - to argumenty, które słyszeliśmy - podkreśla Gosek-Popiołek.

Jeśli zaś chodzi o finansowanie imprezy, Kraków wciąż prowadzi z rządem negocjacje. Obecnie informuje się o tym, że dofinansowanie ze strony państwa wyniesie pół miliarda złotych. Z wyliczeń przedstawionych przez urząd wynika, że początkowo rząd deklarował w ramach działań związanych z igrzyskami wpompowanie do Krakowa ok. 1,6 mld zł - ok. 300 mln zł na inwestycje sportowe i ok. 1,3 mld zł na zadania związane z infrastrukturą drogową i transportem.