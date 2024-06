Bieg "Nowa Huta w czterech smakach" - lato 2024! Krakowska impreza biegowa już 22 czerwca Magda Habel

ANDRZEJ WISNIEWSKI / POLSKAPRESSE

Miłośnicy biegania, uwaga! Już 22 czerwca odbędzie się kolejna edycja biegu "Nowa Huta w czterech smakach", organizowana na terenie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. To idealna okazja, aby sprawdzić swoje siły i podziwiać urokliwe zakątki Nowej Huty! Czekają na Was dwa dystanse do wyboru: 5 km i 10 km. Trasy poprowadzą Was malowniczymi zakątkami Nowej Huty, łącząc w sobie tereny zielone, ścieżki rowerowe i urokliwe uliczki.