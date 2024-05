Bezpieczna podróż. Wkrótce wakacje. O czym należy pamiętać przed wyjazdem

Firma MW-CARS to miejsce, w którym pasja do motoryzacji łączy się z wiedzą, doświadczeniem i nowoczesnymi technologiami. Wszystko to w celu zapewnienia obsługi na wysokim poziomie, a co za tym idzie - zadowolenia klientów. Siedziba warsztatu MW-CARS znajduje się w Tymowej, w województwie małopolskim. Jeśli mieszkasz w okolicy i szukasz mechanika, który zajmie się Twoim autem, zgłoś się do nich. MW-CARS skupia się na naprawie i serwisowaniu samochodów osobowych i dostawczych z silnikami benzynowymi i diesla wszystkich marek. Dysponują nowoczesnym stanowiskiem do diagnostyki komputerowej, co pozwala na trafne i szybkie znalezienie przyczyny awarii pojazdu. To znacząco wpływa na skrócenie czasu naprawy i redukcję kosztów. Przeprowadzają także fachowo naprawy mechaniczne i elektromechaniczne, w tym naprawy eksploatacyjne. Masz kłopot z autem? Zgłoś się do MW-CARS, wybierając dowolną formę kontaktu. Umów się na wizytę w warsztacie!

Twoje auto jak nowe! W AJO AutoDetailing Kraków znają sekrety nienagannego lakieru. Stosowanie powłok ochronnych, takich jak kwarcowe, ceramiczne czy woski twarde mają na na celu ochronę lakieru przed szkodliwymi wpływami środowiska (jak ptasie odchody, opady atmosferyczne, drobne odpryski od kamieni, soki z drzew, kurz, pyłki). Powłoki tego typu ułatwiają codzienną pielęgnację samochodu oraz sprawiają, że prezentuje się znakomicie. Wyciągają z lakieru prawdziwą głębię! Jak to działa? Powłoka ceramiczna to ekstra połysk i hydrofobowość lakieru. Ułatwia usuwanie zabrudzeń i zabezpiecza lakier przed drobnymi zarysowaniami, skutecznie odpychając brud i wodę. Ceramika (tuż po folii ochronnej) to prawdopodobnie najlepsza powłoka ochronna dla Twojego samochodu. Przy odpowiednio przygotowanym lakierze pozostanie z Tobą i Twoim samochodem na długo - nawet do kilku lat.