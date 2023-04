Będzie remont chodników pod stadionem Wisły Kraków! Terminy na styk. Czy zdążą?

Stadion miejski przy Reymonta, na którym gra Wisła Kraków pięknieje na Igrzyska Europejskie za prawie 100 mln zł. To tu ma się obyć ceremonia otwarcia i zamknięcia imprezy za 23 mln zł. Betonowa…

Długo czekaliśmy na jakąś odpowiedź. A czas do igrzysk ucieka, mają wystartować w czerwcu. W końcu poinformowano nas, że inspektorzy... WŁAŚNIE poszli w teren i faktycznie stwierdzili, że chodnik wymaga remontu. Mieli się zastanowić, czy da się coś z tym zrobić, czy da się załatać, czy trzeba duży remont robić całości i czy się zdąży. Na dwa miesiące przed igrzyskami... idą zobaczyć. Rozumiecie to? Następnego dnia odpisali, że remont będzie kosztował 300 tys. zł, będzie kompleksowy i zostanie wykonany w maju i czerwcu. Na styk, zakończy się 15 czerwca, tydzień przed igrzyskami. Poślizgu, rozumiem, nie zakładają. A to będzie nowość w Krakowie...