"Barbie" z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem 19 i 20 lipca na przedpremierowych seansach w Kinie Pod Baranami

Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. Niestety: nie do końca. Nie wiedzieć czemu pewnego dnia piękną blondynkę dopada... kryzys egzystencjalny. W efekcie Barbie zostaje wydalona z idealnego świata i wraz z ukochanym Kenem wyrusza w podróż, by odkryć prawdziwy świat.

Nominowana do Oscara scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig ("Małe kobietki", "Lady Bird") przedstawia film "Barbie" z nominowaną do Oscara Margot Robbie ("Gorący temat", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya") i Ryanem Goslingiem ("La La Land", "Drive") w rolach Barbie i Kena.