Balice. Będzie remont przejazdu kolejowego. Zamkną ruch na drodze wojewódzkiej nr 774 (BCA)

W sąsiedztwie portu lotniczego Kraków-Balice będzie remontowany przejazd kolejowy. To wiąże się z koniecznością całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej 774 Kryspinów - Zabierzów. W planach jest zamknięcie drogi dla ruchu w Balicach od 18 marca od godz. 21 do 21 marca do godz. 6 rano.