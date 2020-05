Badania krakowskich naukowców wykazały, że jest więcej chorych bez koronawirusowych objawów niż sądzono

W całej Małopolsce jest już 1047. Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano do tej pory w Krakowie (252), powiecie bocheńskim (139), powiecie myślenickim (128) oraz powiecie wielickim (118). Przybywa także wyzdrowiałych, których do niedzielnego poranka odnotowano już 410. Od soboty wyzdrowiało 24 osób.

FLESZ - Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek

W niedzielny poranek służby sanitarne poinformowały o kolejnej osobie, która zmarła na COVID-19. To 71-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Tym samym liczba ofiar w tym powiecie wzrosła do trzech. Najwięcej śmiertelnych przypadków odnotowano do tej pory w Krakowie - 16. Tymczasem, krakowscy naukowcy badający mieszkańców miasta wykazali, że ok. 2 proc. z nich przeszło już zakażenie koronawirusem. Zdaniem uczonych taki wynik wskazuje na większą liczbę osób bezobjawowo chorych niż sądzono.

O wynikach testów prowadzonych przez naukowców wśród krakowian poinformowało wczoraj Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Badaniom poddano tysiąc osób. W badaniu krwi, wykonanym powszechną metodą ELISA, uczestniczyły osoby, które nie zgłaszały objawów choroby układu oddechowego i nie były badane w kierunku zakażenia. Okazało się, że część nich posiada przeciwciała, które musiały zostać wytworzone wskutek zakażenia koronawirusem. Ich obecność oznacza, że osoba przebyła chorobę COVID-19 i – jak twierdzą naukowcy CM – do pewnego stopnia może być chroniona przed ponownym zakażeniem.

We wtorek 12 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych ze szpitala im. S. Żeromskiego krakowskie piekarnie przygotowały miłe niespodzianki.

- Dla lokali gastronomicznych, cukierni to również trudny czas. Dlatego tym bardziej doceniamy to, że cukiernicy i piekarze postanowili sprawić radość naszym pielęgniarkom – mówi Anna Górska, rzecznik szpitala im. S. Żeromskiego.

Firma "Nakielny Kawa i Wypieki” przygotowała dla pracowników nowohuckiej duży tort, a piekarnia Awitex przysłała 150 babeczek z owocami i 10 kr ciastek.

Przekazanie słodkich poczęstunków jest zaplanowane na wtorek o godz.10 - przed szpitalem. Pandemia sprawiła, że codzienne czynności, takie jak otwieranie drzwi mogą się przyczynić do zarażenia wirusem. W odpowiedzi na to zagrożenie Polska firma Wystawa Klocków zaprojektowała specjalne nakładki, na klamki umożliwiające higieniczne otwieranie drzwi.

- Innowacyjny gadżet powstał z konieczności zachowania środków ostrożności, w dobie powrotów do wykonywania dawnych obowiązków, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo pracowników, klientów i wszystkich innych osób - informuje firma Wystawa Klocków.

Firma kojarzona dotychczas z organizowaniem, na terenie całej Europy, spektakularnych wystaw z popularnych klocków, podjęła się produkcji nakładki nazwanej „bezdotykową klamką”.