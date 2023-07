Arcybractwo i miasto są po pierwszych rozmowach ws. willi Modrzejówka w Krakowie. O sprzedaży nie ma mowy, ale...

Arcybractwo Miłosierdzia, które opiekuje się zabytkową willą Modrzejówka, nie jest chętne odstąpić zabytku na rzecz miasta - ani w formie sprzedaży ani np. dzierżawy. Tak wynika z odpowiedzi jaką Prezydent Jacek Majchrowski wystosował do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Tymczasem, jak informuje Arcybractwo Miłosierdzia, dzierżawa obiektu jak najbardziej jest brana pod uwagę.

O sprawie po raz pierwszy informowaliśmy na naszych łamach na początku maja br. Grupa mieszkańców Krakowa wystosowała petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup z rąk Arcybractwa Miłosierdzia, Willi Modrzejówka mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. "W imieniu mieszkańców i sympatyków Krowodrzy zwracamy się do Pana Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa z apelem o wykupienie zabytkowej willi “Modrzejówka” przy al. Grottgera 11 wraz z otaczającym ją ogrodem i włączenie jej do parku Młynówka Królewska. Jest to ostatni moment, by ponownie podjąć rozmowy z Arcybractwem Miłosierdzia na temat wykupu “Modrzejówki”. Niedawne przekazanie przez Arcybractwo w dzierżawę deweloperowi sąsiadujących z willą zabytkowych budynków dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Budowy Tanich Mieszkań dla Robotników Katolików, budzi uzasadnione obawy co do jej przyszłości" - pisali autorzy petycji.

Petycję podpisało 3 tys. osób. 23 maja radni Dzielnicy V Krowodrza podjęli uchwałę ws. pozyskania przez miasto zabytkowego budynku wraz z ogrodem i włączenie go do parku Młynówka Królewska. Osobną uchwałę w tej sprawie przygotowali też miejscy radni. Choć niemal jednogłośnie zdecydowali o tym, by miasto przejęło Modrzejówkę - 39 głosów za uchwałą, jeden głosujący się wstrzymał - zdania, co do tego, jak ratować i na jakiej zasadzie użytkować, a także na co przeznaczyć budynek były podzielone.

Arcybractwo Modrzejówki nie sprzeda, ale chętnie odda w dzierżawę

Ostatnie spotkanie stron (29 maja br.) w tej sprawie nie wniosło w sprawie właściwie nic nowego. "Na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK, przedstawiciel Arcybractwa wykluczył możliwość zbycia budynku Modrzejówki na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, jak również nie zaproponował innej formy udostępnienia budynku" - pisze w odpowiedzi do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza Jacek Majchrowski.

W rozmowie z nami ks. Łukasz Michalczewski wyjaśnia jednak, że Arcybractwo nie może pozbywać się swojego majątku po pierwsze ze względu na zapisy statutu, a po drugie ze względów sentymentalnych. - Czujemy się spadkobiercami tego miejsca, żadne petycje nie zmienią naszego podejścia - tłumaczy ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej i komisarz Arcybractwa Miłosierdzia. Dodaje jednak, że na ostatnim spotkaniu podtrzymane zostało stanowisko z 2018 roku o dzierżawie bądź oddaniu w użytkowanie miastu budynku zabytkowej willi i na to Arcybractwo zawsze jest gotowe. Jak informuje Prezydent Jacek Majchrowski, właściciel zabytku już wystąpił z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w nim prowadzone w zakresie planowanego remontu i przebudowy. Wcześniej Miejski Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę obiektu i wydał zalecenie kompleksowej rewaloryzacji dawnego osiedla robotniczego Modrzejówka oraz wykonanie prac konserwatorsko-remontowych dworu.

Na przestrzeni lat Arcybractwo podjęło się szeregu działań w celu rewitalizacji dworu Heleny Modrzejewskiej na własny koszt. Teraz skupia się na remoncie willi, którego dofinansowaniem zainteresowany jest polski rząd. - Pierwsze prace porządkowe zostały wykonane, skupiamy się więc na kolejnych i powoli posuwamy się w tym wszystkim do przodu - mówi ks. Łukasz Michalczewski. XIX-wieczna willa “Modrzejówka” należała niegdyś do wybitnej aktorki, obywatelki i filantropki - Heleny Modrzejewskiej, która planowała spędzić tu resztę swojego życia. Część budynku zamierzała też przeznaczyć na działalność związaną z kulturą i edukacją. W willi, której forma nawiązuje do architektury uzdrowiskowej (dziś to już bardzo rzadki przykład w Krakowie), zachował się jeszcze oryginalny drewniany ganek. Szczątkowo przetrwał też dawny ogród, niegdyś obsadzony modrzewiami. W roku 2000 willa i otaczające ją osiedle dawnych budynków robotniczych „Modrzejówka” zostały wpisane do rejestru zabytków.

Najspokojniejsze kraje na świecie, zobacz zestawienie