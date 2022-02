Ania Sama: Kraków jest wyłącznym sponsorem emocji w moich piosenkach

- Twoja przygoda z muzyką zaczęła się w dorosłym życiu. Co sprawiło, że zdecydowałaś się spróbować swych sił w śpiewaniu?

- Jako już dorosła osoba po prostu przestałam się oszukiwać i stwierdziłam, że nie mogę bez muzyki żyć. Było mi ciężko zaraz po skończeniu studiów, bo uświadomiłam sobie, że to, co zaczęłam zawodowo robić, zupełnie mnie nie spełnia. Po długim procesie dochodzenia do siebie doszłam do wniosku, że absolutnie zawsze chciałam tworzyć. Od dawna podziwiałam sztukę kinematografii i nuciłam melodie. Lubiłam też pisać i interpretować poezję. Te rzeczy udaje mi się sprawnie łączyć właśnie w tworzeniu muzyki oraz robieniu do niej klipów.

- W zeszłym roku dałaś kilkanaście koncertów w Polsce. Jak ci się spodobały takie spotkania z publicznością?

- Koncerty to jedna z moich dwóch ulubionych rzeczy związanych z zajmowaniem się muzyką. Na razie są one kameralne, gramy przeważnie w duecie z moim gitarzystą Jarkiem Jurkiewiczem, więc ten kontakt z publicznością jest bardzo intymny. Można obserwować, jak dana piosenka z publicznością rezonuje i na żywo poczuć te emocje. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli również zagrać trochę więcej koncertów na pełny skład i wprowadzić w moją muzykę trochę więcej rock’n’rolla.