Aleksandra Sosfa w reklamie lodów Koral. Krakowską influencerkę porównywano do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner Anna Jaroś

Ola Sosfa z Krakowa to znana influencerka beaty, teraz pojawiła się w kampanii lodów Koral na Instagramie Aleksandra Sosfa Instagram prtSc Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Wcześniej gwiazdy wielkiego formatu znane z telewizji czy pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarki. Teraz firma Koral, która stworzyła lodowe imperium stawia na twórców internetowych, których zasięgi pozwalają dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Współpraca z Frizem i jego Ekipą, co przyniosło im ogromny sukces. Teraz firma z Sądecczyzny zaprosiła do współpracy znaną krakowską influencerkę Aleksandrę Sosfę, która kilka lat temu została okrzyknięte polską Kylie Jenner.