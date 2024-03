Akcja poparcia na Krupówkach dla prawdziwego białego misia z Zakopanego

- Pana Marka znamy od lat i jest to odpowiedni człowiek, w odpowiednim miejscu. Jest to człowiek historia. Pan Marek wystarczy spojrzeć, uczesany, zadbany i coś sobą reprezentuje, a te osoby które często chodzą po Krupówkach, to są to misie, które niemal chodzą na czworaka - mówi Bartek Tomaszkowicz, właściciel restauracji Javorina, który włączył się w akcję wsparcia dla Białego Misia.

Biały miś nie spodziewał się takiego wsparcia

W samo sobotnie południe przy oczku wodnym na Krupówkach zebrało się ponad 100 osób, aby pokazać panu Markowi, że popierają to co robi. Czas, po publikacji filmu z Krupówek był dla prawdziwego białego misia bardzo trudny.

- Narobił problemów, ale wiedziałem, że tak będzie. On tu nie jest od dzisiaj, ale kilka lat tu stoi. Zyza do gości, do panów. Nie da spokojnie przejść przez Krupówki. Wiedziałem, że to kiedyś musi się skończyć. Narobiło się bajzlu - mówi Marek Zawadzki. - Każdy narzeka teraz na górali, a górale, to ciężko pracują tak jak ja, fiakrzy, czy właściciele wyciągów narciarskich. Nikt z nas nie śpi do południa w Zakopanem - dodał.

Wsparcie jakie okazali mieszkańcy Zakopanego i turyści panu Markowi przerosło jego oczekiwania. - Nigdy nie myślałem, że dożyję czegoś takiego. To mnie przerosło, nawet nie wiem co powiedzieć. Bardzo mnie to cieszy i jestem zaszczycony, że zrobiono taką akcję, żeby ludzie w całej Polsce mogli zobaczyć - mówił Marek Zawadzki.