Akcja CBŚP w Krakowie. Grupa przestępcza działała na terenie miasta

Jak ustalono, w trakcie funkcjonowania grupy, jej członkowie brali udział w obrocie w szczególności ponad 20 kg marihuany, półtorakilogramowa mefedronu, prawie kilograma MDMA, pół kilograma substancji psychoaktywnych w postaci 3-CMC, jak również innych rodzajów narkotyków.

Wobec 4 podejrzanych, w tym wobec kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, Sąd zastosował, na wniosek prokuratury środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wobec jednej osoby zastosowane zostały natomiast środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

- Jednocześnie w tej samej sprawie wobec dwóch podejrzanych, u których zabezpieczono ponad 20 kilogramów marihuany, od dnia 13 sierpnia 2021 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - informuje krakowska prokuratura okręgowa.

U zatrzymanych w toku postępowania podejrzanych zabezpieczono majątek o łącznej wartości ponad 100 tys. zł.

Podejrzani to osoby w wieku od 18 do 45 lat, pochodzący z Krakowa i okolic, większość z nich nie przyznaje się do zarzucanych im czynów.