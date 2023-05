Akcja „Bezpieczny Powrót” w nocnych tramwajach. Az 114 osób "zapomniało" kupić bilet Aleksandra Łabędź

Nocne kontrole zakończone 14 mandatami i 10 upomnieniami. Czego dotyczyły? W nocy z 28 na 29 kwietnia w nocnych tramwajach została przeprowadzona kolejna już w tym roku akcja "Bezpieczny Powrót". Inspektorzy ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz krakowscy policjanci znów razem pracowali, a wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo pasażerów podróżujących nocnymi liniami tramwajowymi. Jednak kontrolą były objęte nie tylko tramwaje, ale również kierowcy samochodów i ich stosunek do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie linii tramwajowej.