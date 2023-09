Afera na Uniwersytecie Ekonomicznym nabiera rozpędu. Odwołani pracownicy kierują sprawę do sądu i Ministerstwa Edukacji i Nauki

- Niestety nie dano mi dziś szansy na obronę. W głosowaniu tajnym Rada Uczelni stosunkiem głosów 3 do 4 nie pozwoliła mi się wypowiedzieć i odnieść do zarzutów. W moim odczuciu to jest sąd kapturowy z jakim mamy do czynienia w Uniwersytecie z blisko 100-letnią tradycją. To jest coś co nie ma nic wspólnego z zasadą praworządności – mówił dr Jakub Kwaśny, były dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.