Adam Małysz i Mariusz Wach w roli aktorów, czyli jak sportowcy potrafią nas rozbawić

To dla mnie taka odskocznia od boksu, na planie jest bardzo zabawnie - opowiadał Wach na antenie Polskiego Radia WRKL NEW YORK 910 AM, a dodajmy, że wśród osób, którym dotychczas asystował na ekranie były postaci takiego formatu, jak Krystyna Janda, Jan Peszek i Maja Ostaszewska.

"Poskromienie złośnicy" to dostępna na platformie streamingowej Netflix komedia romantyczna w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz, której akcja toczy się w Tatrach. W roli głównej bohaterki występuje Magdalena Lamparska (znana z filmu "365 dni"), natomiast asystuje jej na ekranie Mikołaj Roznerski. W obsadzie są również Piotr Cyrwus, Tomasz Sapryk, Dorota Stalińska, Sławomir Zapała, Dorota Landowska, Elżbieta Trzaskoś... No i sportowcy: Mariusz Wach i Adam Małysz.

Wacha reżyserzy najchętniej obsadzają w rolach ochroniarzy lub złych chłopców. - Czuję się w tym jak ryba w wodzie - śmieje się. Nie inaczej jest i tym razem, bo znów wciela się w rolę budzącego strach gangstera. I jest to rola zauważalna, 42-letni sportowiec, który wciąż walczy w ringu i wkrótce zobaczymy go na gali boksu w Sanoku, ma na ekranie do wygłoszenia kilka kwestii. Co innego były skoczek narciarski - on w "Poskromieniu złośnicy" po prostu "zagrał" samego siebie. Co zwalnia nas z jakiegokolwiek recenzowania tej postaci.

Co ciekawe, krakowianin też marzy o takiej roli. - Chętnie zagrałbym kiedyś... Mariusza Wacha - przyznał pięściarz. Na stronie filmweb.pl jego gra jest oceniona na 5,1 (w skali do 10). Bez szału, ale warto zauważyć, że jest wielu aktorów, którzy nawet nie doczekali się notki biograficznej w tym serwisie.