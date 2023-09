"A to se zaśpie!" Dzięki tym memom łatwiej będzie Wam wrócić do szkoły! Zobaczcie! Redakcja

Nowy rok szkolny rozpoczął się 4 września - w poniedziałek. Dla jednych to wyczekiwany moment, dla innych powód do dużego stresu. Mamy więc coś na rozluźnienie! Zobaczcie najlepsze memy o powrocie do szkoły! Dzięki nim, łatwiej będzie wrócić do szkolnej ławy lub powspominać czasy, gdy sami chodziliście do szkoły!