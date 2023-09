84. rocznica agresji ZSRR na Polskę. W Krakowie uczczono pamięć ofiar

– Jak w przypadku 1 września, tak i 17 września nie było i nie mogło być żadnego powodu do agresji. Dzisiaj chcemy o tym wprost powiedzieć, wbrew ciągle słyszanej, niezgodnej z prawdą narracji. Nasza obecność jest wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec fałszu, do którego przez lata byliśmy przymuszeni. Dziś mówimy wyraźnie, że Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku był najeźdźcą, a w kolejnych latach okupacji dopuszczał się brutalnych represji — masowych aresztowań, zsyłek do łagrów, deportacji czy tak bolesnej dla naszego Narodu zbrodni katyńskiej – mówi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.