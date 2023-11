7 egzotycznych miejsc z idealną temperaturą wody nawet w listopadzie. To raj dla plażowiczów

Gdzie szukać plaż z ciepłą wodą w listopadzie?

Listopad to czas, kiedy letnia pogoda w Polsce jest już tylko wspomnieniem, a dni stają się coraz krótsze. Marzysz o plażowym wypoczynku w słońcu? Spokojnie, istnieją miejsca, gdzie możesz cieszyć się ciepłą wodą i słońcem nawet w listopadzie. Oto kilka propozycji, które powinny znaleźć się na twojej liście podróży.

Cypr to urokliwa wyspa na Morzu Śródziemnym. Po sezonie turystycznym nadal oferuje ciepło i piękne krajobrazy. W listopadzie temperatury utrzymują się na poziomie około 25 stopni Celsjusza, co czyni go idealnym celem podróży dla tych, którzy chcą uniknąć jesiennego chłodu w Polsce. Plaże Cypru kuszą złotym piaskiem i krystalicznie czystym morzem.

Malta to kolejne miejsce na mapie Morza Śródziemnego, które powinno znaleźć się na Twojej liście w listopadzie. Wyspa słynie z pięknych plaż, krystalicznie czystego morza i fascynującej historii. W tym miesiącu temperatura na Malcie wynosi około 20-25 stopni Celsjusza, co pozwala na kąpiele w ciepłym morzu i zwiedzanie zabytków bez upału.

Wyspy Kanaryjskie, należące do Hiszpanii, to doskonały wybór na listopadowy wypoczynek. Te magiczne wyspy na Oceanie Atlantyckim zachwycają przyjemnym klimatem. Temperatury utrzymują się na stałym poziomie około 22-27 stopni Celsjusza. Na Wyspach Kanaryjskich znajdziesz wiele wspaniałych plaż, które zapewnią relaks i odpoczynek. To doskonałe miejsce na wakacje w Europie, gdy za oknem już zimno.