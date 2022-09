50 lat temu w Monachium polscy piłkarze zostali mistrzami olimpijskimi. Czym się dziś zajmują, jak im się wiedzie? ZDJĘCIA Jerzy Filipiuk

Stoją od lewej: trener Kazimierz Górski, Hubert Kostka, Jerzy Gorgoń, Marian Ostafiński, Zygmunt Anczok, Marian Szeja, Włodzimierz Lubański, Antoni Szymanowski, Jerzy Kraska, Joachim Marx, Zbigniew Gut. Klęczą od lewej: Kazimierz Deyna, Zygfryd Szołtysik, Grzegorz Lato, Kazimierz Kmiecik, Ryszard Szymczak, Andrzej Jarosik, Lesław Ćmikiewicz, Robert Gadocha, Zygmunt Maszczyk. Dariusz Górski/fotonova Zobacz galerię (20 zdjęć)

10 września 1972 roku w Monachium nasza piłkarska reprezentacja po zwycięstwie w finałowym meczu z Węgrami 2:1 zapewniła sobie tytuł mistrza olimpijskiego. Wcześniej pokonała Kolumbię 5:1, Ghanę 4:0 i NRD 2:1, zremisowała z Danią 1:1 oraz wygrała z ZSRR 4:0 i Maroko 5:0. Był to wtedy największy sukces w historii polskiego futbolu. Podopiecznymi trenera Kazimierza Górskiego było 19 zawodników. Co robią dziś, czym się zajmują, jak spędzają wolny czas? O tym piszemy w naszej galerii, pamiętając, że część „monachijczyków" już nie żyje. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.