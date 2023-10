45. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II był liderem i promotorem cywilizacji życia

– Arystoteles mówił, że państwo, wspólnota obywatelska powstaje po to, by życie chronić, a działa po to by życie było lepsze i ta zasada zachowawcza jest pierwszym wymogiem każdej społeczności, zasada druga - rozwijania, ulepszania celów jest możliwa na gruncie tej pierwszej – wyjaśnił Marek Jurek.