40 przecieków w tunelach Trasy Łagiewnickiej. Za naprawy zapłaci wykonawca Piotr Tymczak

Trasa Łagiewnicka została otwarta pod koniec ubiegłego roku, a już zaczęła przeciekać. Ujawniono aż około 40 miejsc, w których stwierdzono nieszczelności w tunelach. W spółce odpowiedzialnej za inwestycje wyjaśniają, że prace naprawcze mają zostać wykonane w najbliższych tygodniach. Czekano na to, by była odpowiednia temperatura do załatania dziur.