16 października 2021 roku w Krakowie odbędzie się XXV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Trwają zapisy do imprezy

Bieg - na trasie o długości ok. 4,2 km - odbywać się będzie w najmłodszej dzielnicy Krakowa - Nowej Hucie. Start nastąpi o godz. 12.15 przy Bramie Główna ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków. Potem trasa przebiegać będzie al. Solidarności, przez Plac Centralny, ul. gen. Wł. Andersa, ul. Ludźmierską, ul. Obrońców Krzyża i ul. Obrońców Krzyża, gdzie w bramie Technikum Gastronomicznego znajdować się będzie meta.

W biegu mają prawo startu wszystkie osoby od lat 12 (rocznik 2009 i starsi), które dokonają zgłoszenia - do 14 października do godz. 20 - przez stronę internetową Solidarności www.krhhts.pl. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w godz. 9.30-11 w dniu startu w dawnym budynku administracyjnym „S” ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Tadeusza Sendzimira 1 (dawniej ul. Ujastek 1).

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest: a) posiadanie dokumentu tożsamości, b) dla osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców, c) w kategorii członków NSZZ „Solidarność” przynależność do Związku (legitymacja związkowa lub zaświadczenie z komisji), d) otrzymanie numeru startowego z chipem. Podczas odbioru numeru zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na udział w biegu.