15 marca wejdzie do kin familijny film "Za duży na bajki 2", który został zrealizowany w górskich plenerach Zakopanego

„Za duży na bajki 2” to kontynuacja familijnego hitu, który zachwycił krytyków, przyciągnął tłumy do kin i święcił triumfy na VOD. Za reżyserię filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Kristoffer Rus, za scenariusz Agnieszka Dąbrowska . Producentem jest Pokromski Studio, a dystrybutorem firma NEXT FILM.

„Za duży na bajki 2” to wciągająca, pełna humoru opowieść dla całej rodziny o sile przyjaźni, stawianiu czoła przeciwnościom i mierzeniu się z prawdą.

Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania.