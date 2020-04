15 lat temu zmarł Jan Paweł II. Rocznica w cieniu epidemii

2 kwietnia mija 15 lat od śmierci papieża Polaka - Jana Pawła II. W kolejne rocznice krakowianie zawsze przychodzili pod „okno papieskie” przy Franciszkańskiej 3. Jednak w czasach, gdy szaleje koronawirus oraz obowiązują obostrzenia dotyczące gromadzenia się, kuria i duszpasterze zachęcają do modlitwy w domu i włączenia się w obchody rocznicy przez internet. W naszej galerii zdjęć zobacz, jak wyglądały w Krakowie poprzednie rocznice śmierci Jana Pawła II.

„Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. Tymi słowami 2 kwietnia 2005 r. watykański hierarcha abp Leonardo Sandri przekazał zebranym na placu św. Piotra w Rzymie wiadomość o śmierci papieża Polaka. Wysłuchało go ponad 100 tysięcy osób. Wierni płakali, klękali i modlili się. Tak było w wielu miejscach na świecie. Tysiące krakowian pod Oknem Papieskim Tamtego dnia wieczorem pod krakowską kurią przy ul. Franciszkańskiej 3 czuwały tysiące krakowian, płonęły świece. Zebrali się pod oknem, w którym tyle razy stawał papież Polak. W Oknie Papieskim postawiono krzyż i wiązankę białych lilii. – Pan jest z nami, a Jan Paweł II jest w objęciach Trójcy Świętej – pocieszał zebranych przed budynkiem kurii kard. Franciszek Macharski, ówczesny metropolita krakowski. Około godziny 22 zebrani na modlitwie i czuwaniu usłyszeli wiadomość o śmierci Jana Pawła II. Krakowianie w milczeniu, ale z płaczem, klękali. Po chwili odmówiono jedną z tajemnic różańcowych, prośbę o wieczny odpoczynek i odśpiewano kilka pieśni wielkanocnych.

Zaczął bić dzwon Zygmunt. – Bije „Zygmunt”, bije na nowe życie, nie tylko na śmierć, a równocześnie na nowy rozdział naszego życia. To my jesteśmy pokoleniem ludzi, których kochał Jan Paweł II i którzy go kochali, kochają i kochać będą – mówił kardynał Macharski. Od tamtego dnia krakowianie, ale nie tylko oni, co roku 2 kwietnia wieczorem spotykają się na modlitewnym czuwaniu pod Oknem Papieskim. Zapalają znicze, intonują ulubione pieśni Jana Pawła II. Rok temu odczytano też fragmenty „Tryptyku rzymskiego” autorstwa Karola Wojtyły. W tym roku epidemia naruszy tę rocznicową tradycję.

Jak wyglądał tamten 2 kwietnia? Kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża Polaka mówi, że w tamtych dniach cały świat był skupiony wokół odchodzącego Jana Pawła II. - Zwłaszcza Rzym. Tyle młodzieży przybyło, aby być z nim! Pytałem różne grupy: „Dlaczego tu jesteście, dzień i noc?” Odpowiedzieli mi: „On był z nami i my dziś jesteśmy z nim. Chcemy go odprowadzić do Domu Ojca” – wspomina kard. Stanisław Dziwisz. Mówi, że przed oczami wciąż ma ten moment, kiedy okazało się, że o 21.37 serce papieża stanęło.

Z relacji kard. Dziwisza wynika, że w sobotnie przedpołudnie 2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II pożegnał się ze wszystkimi współpracownikami. Po południu Ojciec Święty poprosił, żeby mu czytano Pismo Święte. Jeden z najbliższych przyjaciół papieża ks. prof. Tadeusz Styczeń czytał mu dziewięć rozdziałów Ewangelii św. Jana, przy których – jak wspomina kard. Dziwisz – „Ojciec Święty spokojnie przygotowywał się na przejście na drugi świat”.

- Około godziny 20 postanowiliśmy odprawić w sypialni przy łóżku mszę świętą z Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która się właśnie rozpoczynała. Po mszy świętej papież był coraz bardziej wyciszony. Z lekko przechyloną głową usnął i przeszedł do Pana – wspomina abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w 2005 r. drugi sekretarz papieski.

W momencie śmierci przy Janie Pawle II byli bliscy mu ludzie. Poza kard. Dziwiszem i abp. Mokrzyckim - kard. Marian Jaworski, abp Stanisław Ryłko, ks. prof. Tadeusz Styczeń. A także trzy polskie siostry sercanki pracujące w apartamencie papieskim oraz osobisty lekarz papieża - doktor Renato Buzzonetti.

Świece w oknach, transmisje, modlitwa o ustanie pandemii W tym roku odwołane są wszystkie publiczne uroczystości związane z 15. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Archidiecezja Krakowska zachęca, by w czwartek wierni „zjednoczyli się wokół osoby i myśli papieża Polaka np. poprzez odszukanie papieskich tekstów, ich lekturę i rozważanie na ich temat w gronie rodzinnym”. Krakowska kuria podkreśla, że ważna będzie także wspólna modlitwa – np. Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 w łączności z sanktuarium łagiewnickim (transmisje można znaleźć na www.milosierdzie.pl i www.faustyna.pl).

O godz. 7 mszę św. w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odprawi kard. Stanisław Dziwisz. Msza będzie transmitowana przez telewizję - TVP1.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski z kolei o godz. 21 odprawi mszę św. w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Będzie ona transmitowana na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej. Po mszy św. zostanie wyemitowane rozważanie kolejnej stacji drogi krzyżowej „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa”, którą metropolita przygotował z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Kard. Stanisław Dziwisz zachęca, aby o godz. 21.37 zapalić w swoich oknach świece i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlić się o ustanie pandemii koronawirusa. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli” – zaapelował. Krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego przygotował materiał dokumentalny przypominający osobę Ojca Świętego. Na stronie www.idmjp2.pl będzie można zobaczyć m.in. film biograficzny „Karol Wojtyła – Jan Paweł II”, archiwalne nagrania spotkań papieża z rodakami pod Oknem Papieskim. Przypomniana zostanie ulubiona pieśń Jana Pawła II – „Barka” i zaprezentowany nowy teledysk do utworu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, który jest muzycznym podsumowaniem jego pontyfikatu. Instytut zachęca także do wirtualnych spacerów po miejscach w Małopolsce związanych z Karolem Wojtyłą.

W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w czwartek o godz. 20 zostanie odprawiona msza św. w Kaplicy Kapłańskiej, w której znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II z Bazyliki św. Piotra w Rzymie. O 20.45 zaplanowany jest Różaniec, a o 21.20 nabożeństwo, które o godz. 21.37 zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem Krakowa, archidiecezji i całego świata z wieży przy sanktuarium. Sanktuarium zaprasza do łączenia się z kapłanami w modlitwie za pośrednictwem internetu, na Facebooku.

W dniu rocznicy budynki Urzędu Miasta Krakowa, jak też place miasta będą udekorowane biało-niebieskimi flagami miejskimi oraz papieskimi – biało-żółtymi. Z flagami papieskimi wyjadą na ulice Krakowa tramwaje i autobusy.