11 najtańszych plaż w Europie na wakacje 2023. W tych miejscach przekąski i napoje kosztują najmniej. Jest jedna polska plaża

Tam plażowanie jest tanie nawet w wakacje. Ranking najtańszych plaż w Europie 2023

Powstał nowy ranking najtańszych plaż w całej Europie. To miejsca, w których możecie wypoczywać nad wodą w słońcu, bez martwienia się o pieniądze. Warto zapoznać się z tym zestawieniem przed zaplanowaniem wakacji last minute, by nie wydawać niepotrzebnie majątku na plażowe wygody i prowiant, który w innych miejscach możecie mieć dużo taniej.

Twórcy nowego rankingu najtańszych plaż w Europie uwzględnili aż 75 najpopularniejszych miejsc nad morzem we wszystkich krajach kontynentu. Ranking obejmuje także Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

