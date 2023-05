11 najbardziej niesamowitych plaż Cypru. Idealne miejsca na wypoczynek, imprezy i zabawę z dziećmi. Gdzie narodziła się Afrodyta?

Cypr – wymarzony kierunek na wakacje dla plażowiczów

Jeśli nie wyobrażacie sobie wakacji bez leniuchowania na plaży, Cypr to wyspa stworzona dla Was. Tu słońce świeci niemal przez cały czas, a łagodny śródziemnomorski klimat zachęca do zabaw na piasku, w wodzie i pod wodą.

Z wybrzeżem długim na prawie 650 km Cypr oferuje turystom setki plaż, z których wiele ma Certyfikat Błękitnej Flagi, świadczący o świetnej jakości wody i czystym otoczeniu. Aż trudno się zdecydować, którą wybrać na niezapomniane wakacje.

Szukając idealnej plaży, nie warto iść na łatwiznę. Największe ośrodki turystyczne Cypru, jak Pafos, Limassol czy Larnaka, mają wprawdzie swoje własne plaże, ale prawdziwych perełek trzeba szukać nieco dalej od głównych centrów turystycznych.

Które plaże Cypru najlepiej nadają się dla rodzin z dziećmi, dla miłośników przyrody, dla zapalonych nurków albo dla imprezowiczów? Sprawdziliśmy – zapraszamy do przewodnika po 11 najbardziej niezwykłych plażach Cypru w galerii poniżej.