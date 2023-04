"Żywe obrazy Tetmajera" - oryginalny konkurs Muzeum Krakowa i Galerii Bronowice z okazji Roku Włodzimierza Tetmajera

Włodzimierz Tetmajer - czołowy przedstawiciel Młodej Polski, poeta, polityk i działacz niepodległościowy, był jednocześnie utalentowanym malarzem, specjalizującym się w scenach wiejskich. Podkrakowskie Bronowice stanowiły jeden z ulubionych motywów malarskich przełomu XIX i XX wieku, a największą popularność zyskały za sprawą „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Co ciekawe, akcja najsłynniejszego polskiego dramatu odbywała w dworze wspomnianego Włodzimierza Tetmajera, aktywnego uczestnika krakowskiego życia kulturalnego, przyjaciela Lucjana Rydla i Stanisława Wyspiańskiego.

Niezwykłą okazją, by przenieść się w czasie i zachwycić sielskim krajobrazem Bronowic z końca XIX wieku, jest konkurs „Żywe obrazy Tetmajera” inspirowany twórczością malarza. Zadanie konkursowe jest niezwykłe - należy odtworzyć scenę z wybranego przez siebie dzieła malarskiego Włodzimierza Tetmajera i uwiecznić w postaci fotografii bądź krótkiego filmu. Można startować zarówno w kategorii grupowej (do 16 osób), jak i indywidualnej (do 5 osób). Organizatorzy czekają na prace do 30 czerwca 2023 roku. Prace należy przesyłać na adres: [email protected] W mailu trzeba zamieścić treść podaną w 25. punkcie regulaminu.