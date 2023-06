Żydzi w Polsce tu i teraz przez pryzmat sztuki: FestivALT w Krakowie od 23 czerwca do 2 lipca

FestivALT to działający w Polsce międzynarodowy kolektyw złożony z żydowskich artystów i artystek, dla których centralnym punktem odniesienia są współczesne kwestie żydowskie w Polsce. Działają na przecięciu sztuki i aktywizmu, rzucając wyzwanie stereotypom i promując nowe sposoby myślenia. Hasłem tegorocznej edycji FestivALTu jest „Dojkajt” – słowo w języku jidysz, które można przetłumaczyć jako „tu i teraz".

- Polska kultura żydowska jest często postrzegana przez pryzmat przedwojennej nostalgii czy tragedii Zagłady, a współczesna żydowska sztuka jest najczęściej importowana spoza Polski. FestivALT powstał świadomie w tym kontekście jako platforma do wymiany myśli i odkrywania „dojkajtu” – dzisiejszej żydowskiej rzeczywistości w Polsce i Europie. Współpracując z młodymi i uznanymi artystami z Polski i całego świata, tworzymy platformę dla sztuki odważnej, zaangażowanej, która celebruje różnorodność, stawia wyzwania i zachęca do debaty. Dążymy do uwzględnienia niuansów, krytycznej perspektywy oraz skupienia się na tu i teraz w poszukiwaniu autentycznej współczesnej polskiej tożsamości żydowskiej – tłumaczy Magda Rubenfeld Koralewska, jedna z dyretorek FestivALTu.