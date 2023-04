Żydzi w Polsce: co zostało z dawnej kultury? Przedstawiamy 9 najciekawszych miejsc i wydarzeń w całym kraju związanych z kulturą Żydów

Leżajsk i Kazimierz to nie wszystko. W całej Polsce można znaleźć zabytki i centra kultury żydowskiej

Kultura żydowska wciąż żywa. Do Leżajska i Krakowa co roku ściągają tłumy

Chociaż poznawanie kultury Żydów w Polsce najczęściej ma charakter zwiedzania zabytków, to jednak nadal można w naszym kraju zobaczyć przykłady żywej tradycji i kultury żydowskiej. Do najbardziej spektakularnych należą pielgrzymki chasydów do grobu Elimelecha w Leżajsku i Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Leżajski – polska stolica chasydyzmu

Co roku na przełomie lutego i marca do Leżajska w dolinie Sanu na Podkarpaciu zjeżdżają się z całego świata chasydzi – religijni żydzi, praktykujący mistyczny odłam judaizmu. Odbywają pielgrzymkę do grobu słynnego XVIII-wiecznego cadyka Elimelecha. Jego skromna kaplica grobowa znajduje się na tutejszym żydowskim cmentarzu – kirkucie.

Chasydzi wierzą, że w rocznicę swojej śmierci (11 marca, ale święto w kalendarzu żydowskim jest ruchome) cadyk Elimelech zstępuje na parę chwil z nieba i zanosi do Boga modlitwy chasydów, zgromadzonych na cmentarzu. W czasie uroczystości pielgrzymkowych Żydzi modlą się, a także wykonują tradycyjne tańce i śpiewają psalmy. Każda kolejna grupa pielgrzymów kończy wizytę u grobu cadyka, spożywając tradycyjną koszerną wieczerzę.