Życzenia na Dzień Mamy: wzruszające, piękne, wyjątkowe, Najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji 26 maja!

Życzenia i wiersze z okazji Dnia Matki 2022!

Dziękuję Ci za to,

Że dopasowywałaś swoje życie do mojego.

Dziękuję za poczucie,

Że nie ma dla Ciebie na tym świecie nic droższego,

Niż nasza miłość

(Oprócz Twojej miłości do mego Taty).

Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem,

Potrzebnym i wartościowym człowiekiem.

Dziękuję Ci za to, że jesteś.

***

Jesteś Światełkiem na końcu ciemnego tunelu,

Ręką podana nad przepaścią,

Ścieżką w gąszczu

***

Dziękuję za to wszystko, Czym dobroć jest na ziemi, Że Jesteś najważniejsza, Że tego nikt nie zmieni, Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi: Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

Dla mamusi, która zawsze była przy mnie – …

***

Dziękuję, że we mnie wierzysz

Zszarpane nerwy, nieprzespane noce, zrujnowane plany,

Nieudane kolacje, zniszczone dywany, porysowane meble,

Zapchane zlewozmywaki, podeptane grządki.

Wszystkie rozczarowania i klęski, wielkie i małe,

Które znikały na drugi dzień.

Dziękuję Ci, ze mi przebaczałaś.

Dziękuję Ci za przekonanie,

Że najcenniejszym skarbem życia jest własne dziecko.

***

W Dniu Twojego święta Chcę Ci życzyć

Przede wszystkim Zdrowia, Szczerego

Uśmiechu na Twej Kochanej Buzi...

Nawet wtedy gdy spotka Cie smutek

Bo pamiętaj Mamo, że po każdej burzy

nowy dzień nadchodzi a wraz z nim...

Słońce na Nowo wschodzi...

Życzę Ci w sercu Dumy z tego

jakim jesteś człowiekiem Mamo...

Ja jestem z Ciebie bardzo dumna...

Byś nigdy nie dopuściła do Siebie

Myśli że żyć nie warto...

Spójrz na Nas Swoje dzieci...

Które Cię Kochają i Potrzebują...

Życzę Ci Mamo spełnienia marzeń

Ale nie tych mówionych głośno...

Tylko tych które masz w Sercu ...

Dla Siebie...

Kocham Cię Mamo - …

***

Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz. Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek. Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

***

***

Niedługo będę rówieśniczka mojej matki

może dorosnę do niej w cierpieniu...

i nie będę jej zadawać głupich pytań

nie dlatego że wiem za wiele

ale że nie mam odpowiedzi

boję się droga matko

Żeby cię zbytnio nie wzruszać

Dlatego mówię ci wprost

MAMO! KOCHAM CIĘ!!!

***

Z okazji twojego święta Najdroższa mamo! Życzę ci wszystkiego najlepszego i torta dobrego. Szczęścia, pomyślności i dużo radości. Życzę ci mamo żebyś szczęśliwa była i dużo lat żyła.

***

Mamo! Stałaś przy mnie w nocy gdy płakałam. Byłaś przy mnie, gdy o pomoc wołałam. Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą. Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą.

***

***

Dziękuję Ci, ze znosiłaś moje humory, prowokacje,

Lenistwo, bunt, złość, hałas i niechlujstwo,

Głupotę i popisy, całą gamę wybryków,

Które dzieciak obmyśla, aby zobaczyć,

Na jak wiele może sobie pozwolić.

Ty jednak nie przestawałaś mnie kochać.

Jak to możliwe... Nie wiem.

Ale dziękuję Ci.

***

Dziękuję Ci za Twe gromkie besztanie,

wybuchy gniewu, wymówki, które ściskały mi serce.

Wszystko załatwiałaś od ręki,

Bez żadnych okropnych zapowiedzi kary,

Która ma dopiero nadejść.

Koniec. Zrobione. Skrucha przyjęta.

Szeroko otwarte ramiona. Uściski.

I znów powracał spokój.

***

Mamusiu jedyna,

przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina

szczęściem Cię spromienia.

Niech życie ulata

wśród ciągłej radości.

Przy blasku promiennym-

nadziei, miłości.

***

Chciałabym zerwać... słońce

i dać je potem tobie,

złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,

ale się nie martw, mamo,

narysowałam drugie... Jest prawie takie samo!

Teraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,

bo tak cię kocham bardzo, że już nie można więcej!

***