Życzenia na Dzień Babci i Dziadka: do druku, rymowane. Religijne życzenia na Dzień Babci i Dziadka do laurki 21.01

Kiedy Dzień Babci i Dzień Dziadka?

Dzień Babci i Dziadka 2020 obchodzimy we wtorek (21 stycznia) i w środę (22 stycznia).

Życzenia na Dzień Babci - do druku

Jestem małą różyczką,

wyskoczyłam z koszyczka,

nie umiem winszować,

tylko babcię pocałować.

***

Babcia chodzi w zielonym fartuchu

I w białych kapciach.

Sprząta, kwiatki podlewa

I nigdy się nie gniewa.

Nawet gdy się stłucze szklanka

Mówi: A to niespodzianka!

Stłukło się bo było szklane,

Przynieś miotłę i już pozamiatane.

Za to, że jesteś babciu taka

Kupię Ci kwiatki i czekoladkę.

***

Babciu,

w dniu twojego święta

chcę abyś była wypoczęta.

Więc pomogę Ci w zakupach

przypilnuję, żeby zupa

z garnka ci nie wykipiała.

I pod uszko dam poduszkę,

abyś słodko spała.

Twój wnuczek.

***



My mamy babcie, babcie nas mają!

Więc im życzenia wnuczki składają.

Zdrowia, szczęścia i słodyczy

babci wnuczek dzisiaj życzy.

W poniedziałki-pomyślności

a we wtorki-kosz radości,

w środy, czwartki-precz zmartwienia!

Niech i w piątki strapień nie ma.

Na sobotę, na niedzielę życzę odpoczynku wiele!

To nie koniec życzeń jeszcze,

emerytury życzę Ci większej!

Niech Ci życie płynie miło,

żeby Ci też trosk ubyło!

Żebyś dla prawnuków miała jeszcze zdrowie

bo kto moim dzieciom bajeczkę opowie?

***