Życzenia na Boże Narodzenie 2021: krótkie, wesołe, religijne, firmowe. Złóż życzenia na Boże Narodzenie!

Życzenia bożonarodzeniowe 2021: religijne, tradycyjne

2. Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei By spełniło się choć jedno z twoich marzeń Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

1. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

Życzenia na Boże Narodzenie 2021: poważne, tradycyjne, firmowe

3. Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!